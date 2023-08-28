Україна цього року не планує звертатися до партнерів щодо закупки газу - Нафтогаз

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«Ми не плануємо в цьому році звертатися до наших партнерів із закупки газу. Україна має достатні об’єми, «Нафтогаз» збільшує видобуток. У цьому році ми збільшимо на 8%, і фактично Україна має розраховувати на себе», - сказав Олексій Чернишов.

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Як зазначив голова «Нафтогазу», мета щодо запасів газу в підземних сховищах на початок опалювального сезону - це 14,7 млрд кубометрів. «За розрахунками, цього абсолютно достатньо, це передбачає різні сценарії, у тому числі додатковий об’єм вироблення і генерації електрики з використанням природнього газу. Цього об’єму буде достатньо, ми активно рухаємо в напрямку накопичення і вже фактично досягли цифри в 14 млрд кубометрів. Я запевняю, що мета буде виконана і перевиконана», - наголосив Чернишов.

За його словами, тиску у трубі достатньо, і його буде достатньо, щоб пройти наступну зиму. «Те, що стосується можливих обстрілів – ми впевнені, що вони будуть відбуватися, у деяких регіонах можливі перебої. Але працівники «Нафтогаз» постійно працюють над усуненням можливих таких ситуацій», - зазначив Чернишов.

Він також наголосив, що в «Нафтогазі» передбачають деякі сценарії, коли Україна розглядатиме можливість імпортувати природній газ для створення резервного об'єму. «Але це аварійний сценарій», - наголосив він.

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