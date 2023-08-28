Украина в этом году не планирует обращаться к партнерам по закупке газа - Нафтогаз

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«Мы не планируем в этом году обращаться к нашим партнерам по закупке газа. Украина имеет достаточные объемы, «Нафтогаз» увеличивает добычу. В этом году мы увеличим на 8%, и фактически Украина должна рассчитывать на себя», - сказал Алексей Чернышов.

Детали

Как отметил глава «Нафтогаза», цель по запасам газа в подземных хранилищах на начало отопительного сезона - это 14,7 млрд кубометров. «По расчетам, этого абсолютно достаточно, это предусматривает различные сценарии, в том числе дополнительный объем выработки и генерации электричества с использованием природного газа. Этого объема будет достаточно, мы активно движемся в направлении накопления и уже фактически достигли цифры в 14 млрд кубометров. Я уверяю, что цель будет выполнена и перевыполнена», - подчеркнул Чернышов.

По его словам, давления в трубе достаточно, и его будет достаточно, чтобы пройти следующую зиму. «То, что касается возможных обстрелов – мы уверены, что они будут происходить, в некоторых регионах возможны перебои. Но работники «Нафтогаз» постоянно работают над устранением возможных таких ситуаций», - отметил Чернышов.

Он также отметил, что в «Нафтогазе» предусматривают некоторые сценарии, когда Украина будет рассматривать возможность импортировать природный газ для создания резервного объема. «Но это аварийный сценарий», - подчеркнул он.

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