Украина в этом году не планирует обращаться к партнерам по закупке газа - Нафтогаз

ukru
19:26 • 4088 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 49761 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 100370 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101361 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 87515 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 83794 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107887 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130483 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166230 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197645 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 37576 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 32205 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106429 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101347 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 95446 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166230 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197645 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140343 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 146995 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183614 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 26952 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 95446 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119045 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154852 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161802 просмотра
Актуальное
Украина в этом году не планирует обращаться к партнерам по закупке газа - Нафтогаз

Украина в этом году не планирует обращаться к партнерам по закупке газа - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 860234 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В этом году Украина не планирует обращаться к иностранным партнерам для закупки природного газа. Его достаточно в подземных месторождениях. Кроме того планируют увеличить добычу голубого топлива. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, пишет УНН.

Цитата

«Мы не планируем в этом году обращаться к нашим партнерам по закупке газа. Украина имеет достаточные объемы, «Нафтогаз» увеличивает добычу. В этом году мы увеличим на 8%, и фактически Украина должна рассчитывать на себя», - сказал Алексей Чернышов.

Детали

Как отметил глава «Нафтогаза», цель по запасам газа в подземных хранилищах на начало отопительного сезона - это 14,7 млрд кубометров. «По расчетам, этого абсолютно достаточно, это предусматривает различные сценарии, в том числе дополнительный объем выработки и генерации электричества с использованием природного газа. Этого объема будет достаточно, мы активно движемся в направлении накопления и уже фактически достигли цифры в 14 млрд кубометров. Я уверяю, что цель будет выполнена и перевыполнена», - подчеркнул Чернышов.

По его словам, давления в трубе достаточно, и его будет достаточно, чтобы пройти следующую зиму. «То, что касается возможных обстрелов – мы уверены, что они будут происходить, в некоторых регионах возможны перебои. Но работники «Нафтогаз» постоянно работают над устранением возможных таких ситуаций», - отметил Чернышов.

Он также отметил, что в «Нафтогазе» предусматривают некоторые сценарии, когда Украина будет рассматривать возможность импортировать природный газ для создания резервного объема. «Но это аварийный сценарий», - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Специалисты Укргаздобычи отремонтировали 20-летнюю газовую скважину

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы