К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики - Госэнергонадзор

ukru
Эксклюзив
13:47 • 31470 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 61736 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 48894 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 56565 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 104959 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 127593 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 159544 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 191330 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137006 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127167 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 70790 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 114151 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 97189 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 68695 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 46051 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 159544 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 191330 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 134952 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 141765 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 178621 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 5632 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 46088 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 114154 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153190 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160223 просмотра
Актуальное
К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики - Госэнергонадзор

К отопительному сезону готово более 5 тысяч объектов теплоэнергетики - Госэнергонадзор

Киев • УНН

 • 333177 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон, сообщила Государственная инспекция энергетического надзора Украины, передает УНН.

Детали

В Украине продолжается масштабная подготовка к отопительному периоду 2023/2024 годов (ОП). 

Сейчас Госэнергонадзором проинспектировано 2 224 энергетических объекта: 329 источников тепловой энергии с присоединенными к ним тепловыми сетями и 1 895 систем теплопотребления потребителей. По результатам мониторинга зафиксировано 4 тысячи замечаний о нарушениях требований норм и правил в сфере теплоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цена на газ для украинцев не изменится, но надо готовиться к сложному отопительному сезону - глава Нафтогаза

Руководителям учреждений были даны рекомендации с возможными техническими решениями. На сегодня субъектами хозяйствования устранено 557 замечаний. Со своей стороны Госэнергонадзор держит на контроле состояние устранения замечаний.

По результатам работы комиссий, представителями территориальных органов ведомства подтверждено состояние готовности 5 569 объектам в сфере теплоснабжения: 422 источникам тепловой энергии и 5 147 тепловым хозяйствам потребителей тепловой энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина в этом году не планирует обращаться к партнерам по закупке газа - Нафтогаз

По результатам мониторинга инспекции, сейчас теплогенерирующие, теплотранспортирующие, теплоснабжающие организации провели гидравлические испытания на 8,9 тысяч км тепловых сетей. В то же время по информации потребителей тепловой энергии (учреждений здравоохранения, образования и дошкольного образования) проведено гидропневматическое промывание систем отопления на 3 526 объектах и гидравлическое испытание систем отопления на плотность и прочность на 3 644 объектах.

На конец августа текущего года специалистами Госэнергонадзора зафиксировано 1153 повреждений объектов в сфере теплоснабжения.

Дополнение

Такие мониторинги являются одним из важных этапов подготовки тепловых хозяйств к работе в ОП, поскольку позволяют своевременно принять меры для обеспечения стабильного и качественного теплоснабжения потребителей. В свою очередь это способствует своевременному началу ОП и его устойчивому прохождению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Укрэнерго: регулирование на рынке электроэнергии нужно "несколько поправить"

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы