Ціна на газ для українців не зміниться, але треба готуватись до складного опалювального сезону - голова Нафтогазу

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“Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів — домогосподарств це 7, 96 грн, тобто та, яка була минулого року. У нас також діють спеціальні умови постачання природного газу для підприємств. Уряд України прийняв відповідну постанову, яким продовжив дію ПСО. Таким чином газ буде постачатись по обсягу 1 буде постачатись 7, 420”, — сказав Олексій Чернишов.

Він також зауважив, що “Нафтогаз” готується до складного та важкого опалювального сезону. За його словами, Україна вже має певний досвід, і готується відповідним чином.

“Я вважаю, що події минулого року зміцнили енергетиків. Готуємось до різних сценаріїв, є відповіді на ці сценарії. Ми впевнені, що ворог має на меті позбавити українців простих доступних сервісів, послуг, в тому числі тепла і електроенергії. Ми готуємось до цього, і маємо відповідні контрзаходи як реагувати на ці речі”, — резюмував глава Нафтогазу.

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