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Цена на газ для украинцев не изменится, но надо готовиться к сложному отопительному сезону - глава Нафтогаза

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. Цена на газ останется неизменной для украинцев, то есть такой, которая была в прошлом году. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава НАК «Нафтогаз» Украины Алексей Чернышов, сообщает УНН.

Цитата

“Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей — домохозяйств это 7, 96 грн, то есть та, которая была в прошлом году. У нас также действуют специальные условия поставки природного газа для предприятий. Правительство Украины приняло соответствующее постановление, которым продлило действие ПСО. Таким образом газ будет поставляться по объему 1 будет поставляться 7, 420”, — сказал Алексей Чернышов.

Он также отметил, что “Нафтогаз” готовится к сложному и тяжелому отопительному сезону. По его словам, Украина уже имеет определенный опыт, и готовится соответствующим образом.

“Я считаю, что события прошлого года укрепили энергетиков. Готовимся к различным сценариям, есть ответы на эти сценарии. Мы уверены, что враг имеет цель лишить украинцев простых доступных сервисов, услуг, в том числе тепла и электроэнергии. Мы готовимся к этому, и имеем соответствующие контрмеры как реагировать на эти вещи”, — резюмировал глава Нафтогаза.

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