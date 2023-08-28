Цена на газ для украинцев не изменится, но надо готовиться к сложному отопительному сезону - глава Нафтогаза

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“Цена на газ остается стабильной. Для наших постоянных потребителей — домохозяйств это 7, 96 грн, то есть та, которая была в прошлом году. У нас также действуют специальные условия поставки природного газа для предприятий. Правительство Украины приняло соответствующее постановление, которым продлило действие ПСО. Таким образом газ будет поставляться по объему 1 будет поставляться 7, 420”, — сказал Алексей Чернышов.

Он также отметил, что “Нафтогаз” готовится к сложному и тяжелому отопительному сезону. По его словам, Украина уже имеет определенный опыт, и готовится соответствующим образом.

“Я считаю, что события прошлого года укрепили энергетиков. Готовимся к различным сценариям, есть ответы на эти сценарии. Мы уверены, что враг имеет цель лишить украинцев простых доступных сервисов, услуг, в том числе тепла и электроэнергии. Мы готовимся к этому, и имеем соответствующие контрмеры как реагировать на эти вещи”, — резюмировал глава Нафтогаза.

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