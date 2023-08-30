Голова Укренерго: регулювання на ринку електроенергії потрібно "дещо поправити"

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«Потрібно дещо поправити регулювання на ринку електроенергії. Тому що нездорова ситуація, коли «Укренерго» залучає аварійну допомогу в сусідів, яка дорожча, а комерційний імпорт, який дешевший, не може зайти в систему через цінові обмеження на українському ринку», - зазначив Кудрицький.

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З його слів, імпорт електроенергії цієї зими для України може бути важливим для допомоги балансувати енергосистему у випадку дефіциту потужності. Нині в України є технічна можливість імпортувати 1,2 ГВт електроенергії, це більше потужності 1 атомного блоку. Приблизно стільки потрібно буде взимку під час сильних морозів, вказали в Укренерго.

При цьому нарощення обсягів генерації – це головна задача для українських енергетиків сьогодні. Теплові і гідроелектростанції активно відновлюються після осінньо-зимових ракетних та дронових атак росіян. І саме від їхньої стабільної роботи залежатиме майбутній опалювальний сезон.

«Звичайно, можна покладатись на аварійну допомогу від сусідніх країн, можна розраховувати на імпорт електроенергії, але пріоритет – це мати власні електростанції в роботі. Тоді ми в більшості випадків, або в усіх випадках, зможемо покривати споживання. Звичайно, це за умови відсутності масштабних обстрілів», - розповів голова Укренерго.

Нагадаємо

Днями два дні поспіль Україна через високе споживання на тлі спеки брала рекордний обсяг електрики як аварійну допомогу з ЄС