Голова Укренерго: регулювання на ринку електроенергії потрібно "дещо поправити"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Для того, щоб імпорт електроенергії надходив в Україну в необхідній кількості за необхідності взимку, потрібні рішення НКРЕКП. Про це в ефірі телемарафону сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише УНН.
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«Потрібно дещо поправити регулювання на ринку електроенергії. Тому що нездорова ситуація, коли «Укренерго» залучає аварійну допомогу в сусідів, яка дорожча, а комерційний імпорт, який дешевший, не може зайти в систему через цінові обмеження на українському ринку», - зазначив Кудрицький.
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З його слів, імпорт електроенергії цієї зими для України може бути важливим для допомоги балансувати енергосистему у випадку дефіциту потужності. Нині в України є технічна можливість імпортувати 1,2 ГВт електроенергії, це більше потужності 1 атомного блоку. Приблизно стільки потрібно буде взимку під час сильних морозів, вказали в Укренерго.
При цьому нарощення обсягів генерації – це головна задача для українських енергетиків сьогодні. Теплові і гідроелектростанції активно відновлюються після осінньо-зимових ракетних та дронових атак росіян. І саме від їхньої стабільної роботи залежатиме майбутній опалювальний сезон.
«Звичайно, можна покладатись на аварійну допомогу від сусідніх країн, можна розраховувати на імпорт електроенергії, але пріоритет – це мати власні електростанції в роботі. Тоді ми в більшості випадків, або в усіх випадках, зможемо покривати споживання. Звичайно, це за умови відсутності масштабних обстрілів», - розповів голова Укренерго.
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