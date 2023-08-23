Другий день поспіль: Україна на тлі високого споживання взяла рекордний обсяг електрики як аварійну допомогу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна 22 серпня оновила рекорд, встановлений лише день тому, за обсягом взятої як аварійна допомога електроенергії у двох країнах ЄС. Споживання електрики було всього на 2,5% нижче за літній рекорд. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Учора, 22 серпня, споживання трималось на верхніх позначках. Вечірній максимум споживання всього на 2,5% був нижчим за рекорд всього літа 21 серпня. НЕК “Укренерго” було вимушено для покриття попиту з 13:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг поставив новий рекорд 3900 МВт-год", - повідомили в Укренерго.
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У компанії зауваужили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.
"Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку", - вказали у НЕК.
Як зазначається, обсягів імпорту, який зараз надходить в українську енергосистему з Європи і формується у межах функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями виробітку на електростанціях. Українців закликали ощадливо споживати електроенергію.
"Сьогодні є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини та Молдови в вечірні години з максимальною потужністю в окремі години до 467 МВт. Експорт відсутній", - вказали в Укренерго.
Вказано, що відновлено частину обладнання на 5 підстанціях у північному та центральному регіонах.
Доповнення
Через погодні умови знеструмлено понад 130 населених пунктів у 2 областях, через бойові дії - 412 населених пунктів.