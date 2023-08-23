Второй день подряд: Украина на фоне высокого потребления взяла рекордный объем электричества в качестве аварийной помощи из ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина 22 августа обновила рекорд, установленный всего день назад, по объему взятой в качестве аварийной помощи электроэнергии в двух странах ЕС. Потребление электричества было всего на 2,5% ниже летнего рекорда. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
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"Вчера, 22 августа, потребление держалось на верхних отметках. Вечерний максимум потребления всего на 2,5% был ниже рекорда всего лета 21 августа. НЭК “Укрэнерго” было вынуждено для покрытия спроса с 13:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем поставил новый рекорд 3900 МВт-ч", - сообщили в Укрэнерго.
Детали
В компании отметили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.
"Основная причина ее применения - дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой", - указали в НЭК.
Как отмечается, объемов импорта, который сейчас поступает в украинскую энергосистему из Европы и формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях. Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию.
"Сегодня есть импорт незначительных объемов электроэнергии из Словакии и Молдовы в вечерние часы с максимальной мощностью в отдельные часы до 467 МВт. Экспорт отсутствует", - указали в Укрэнерго.
Указано, что восстановлена часть оборудования на 5 подстанциях в северном и центральном регионах.
Дополнение
Из-за погодных условий обесточены более 130 населенных пунктов в 2 областях, из-за боевых действий - 412 населенных пунктов.