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Через грозу без світла 130 населених пунктів на Львівщині та в Івано-Франківській області - Міненерго

Через грозу без світла 130 населених пунктів на Львівщині та в Івано-Франківській області - Міненерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Через негоду знеструмлені понад 130 населених пунктів на Львівщині та в Івано-Франківській області; на Херсонщині через обстріл пошкоджено обладнання об’єкта генерації, в обласному центрі без світла близько 10,5 тисяч споживачів, повідомило ситуацію в енергосистемі Міненерго, передає УНН.

Наслідки негоди

Внаслідок грозового шторму знеструмлено 119 населених пунктів у Львівській області. Без світла залишаються близько 25 тисяч споживачів. Також через негоду знеструмлено 12 населених пунктів у Івано-Франківській області. Ремонтні роботи із заживлення абонентів тривають.

Ситуація у прифронтових областях

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріл у Херсонській області уламками пошкоджено обладнання одного з об’єктів генерації. Окрім того, відключено лінію електропередачі 35 кВ.
Залишається знеструмленою частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківський, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Генерація

У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

У Херсоні залишаються знеструмленими близько 10,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Ситуація в регіонах

У місті Бучач Тернопільській області стався нещасний випадок: під напругу потрапив 13-річний хлопчик - дитина доторкнулася до оголеного кабелю 0,4 кВ біля непрацюючого кіоску. Постраждалого доставили до лікарні, але від отриманої електротравми дитина померла. За участі правоохоронних органів створено комісію, яка проводить розслідування.

ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС – стабільний. Наразі він становить 16,14 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Експорт та імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 473,00 МВт/год. Експорт відсутній.

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