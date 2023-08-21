Через російські обстріли частково знеструмлені населені пункти 6 областей, без газу залишився Куп’янськ - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Внаслідок російських обстрілів без світла частково опилинились жителі Харківської, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областей. Пошкоджено газопровід на Харківщині, без газу залишився Куп’янськ. Тричі вимикалися лінії електропередачі НЕК “Укренерго”, повідомили у понеділок у Міненерго, пише УНН.
Стан мереж
Зазначається, що вимикалася повітряна лінії електропередачі 330 кВ НЕК «Укренерго», яка живить Чорнобильску АЕС. Причини відключення з’ясовуються.
У Дніпропетровській області через обрив троса на кілька годин вимикалася лінія 330 кВ. Лінію було підключено після аварійного ремонту. Також короткостроково вимикалася повітряна лінія 330 кВ у Запорізькій області.
Ситуація у прифронтових областях
У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу - близько 4,5 тисячі абонентів.
Також на Харківщині через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тисяч споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах.
Крім того, через ворожі обстріли залишаються знеструмленими частина абонентів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях.
Ситуація в регіонах
У Кіровоградській області з технологічних причин відключалися підстанція 150 кВ та дві повітряні лінії 150 кВ, через що було на кілька годин обмежено генерацію на трьох СЕС.
У Дніпропетровській області через відключення лінії 150 кВ без світла залишалися понад 8 тисяч споживачів.
У Сумській області через технологічне порушення відключалися дві лінії електропередачі 10 кВ, без світла залишалися 1,5 тисячі споживачів у трьох населених пунктах.
Наслідки негоди
Внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 18 населених пунктів у Чернігівській області. Без світла майже 3 тисячі абонентів.
Генерація
У межах підготовки до нового опалювального сезону триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації - теплової, гідро- та атомної.
Наслідки підриву дамби каховської гес
Залишаються знеструмленими близько 10,5 тисячі споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.
Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС. Наразі він становить 16,15 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Експорт/імпорт
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 6 295,00 МВт*год. Експорт відсутній.