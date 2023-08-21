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Из-за российских обстрелов частично обесточены населенные пункты 6 областей, без газа остался Купянск - Минэнерго

Из-за российских обстрелов частично обесточены населенные пункты 6 областей, без газа остался Купянск - Минэнерго

Киев • УНН

 • 666970 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В результате российских обстрелов без света частично оказались жители Харьковской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областей. Поврежден газопровод на Харьковщине, без газа остался Купянск. Трижды отключались линии электропередачи НЭК “Укрэнерго”, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.

Состояние сетей

Отмечается, что отключалась воздушная линии электропередачи 330 кВ НЭК «Укрэнерго», которая питает Чернобыльскую АЭС. Причины отключения выясняются.

В Днепропетровской области из-за обрыва троса на несколько часов отключалась линия 330 кВ. Линия была подключена после аварийного ремонта. Также краткосрочно отключалась воздушная линия 330 кВ в Запорожской области.

Ситуация в прифронтовых областях

В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Прекращено газоснабжение города Купянск, без газа - около 4,5 тысячи абонентов.

Также на Харьковщине из-за обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и близлежащих селах.

Кроме того, из-за вражеских обстрелов остаются обесточенными часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.

Ситуация в регионах

В Кировоградской области по технологическим причинам отключались подстанция 150 кВ и две воздушные линии 150 кВ, из-за чего была на несколько часов ограничена генерация на трех СЭС.

В Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света оставались более 8 тысяч потребителей.

В Сумской области из-за технологического нарушения отключались две линии электропередачи 10 кВ, без света оставались 1,5 тысячи потребителей в трех населенных пунктах.

Последствия непогоды

В результате грозового шторма остаются обесточенными 18 населенных пунктов в Черниговской области. Без света почти 3 тысячи абонентов.

Генерация

В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

Последствия подрыва дамбы каховской ГЭС

Остаются обесточенными около 10,5 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС. Сейчас он составляет 16,15 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт/импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 6 295,00 МВт*ч. Экспорт отсутствует.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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