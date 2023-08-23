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Из-за грозы без света 130 населенных пунктов на Львовщине и в Ивано-Франковской области - Минэнерго

Из-за грозы без света 130 населенных пунктов на Львовщине и в Ивано-Франковской области - Минэнерго

Киев • УНН

 • 899538 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Из-за непогоды обесточены более 130 населенных пунктов на Львовщине и в Ивано-Франковской области; на Херсонщине из-за обстрела повреждено оборудование объекта генерации, в областном центре без света около 10,5 тысяч потребителей, сообщило ситуацию в энергосистеме Минэнерго, передает УНН

Последствия непогоды

В результате грозового шторма обесточены 119 населенных пунктов во Львовской области. Без света остаются около 25 тысяч потребителей. Также из-за непогоды обесточены 12 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Ремонтные работы по запитке абонентов продолжаются.

Ситуация в прифронтовых областях

Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрела в Херсонской области обломками повреждено оборудование одного из об’объектов генерации. Кроме того, отключена линия электропередачи 35 кВ.
Остается обесточенной часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Генерация

В рамках подготовки к новому отопительному сезону продолжается масштабная ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

В Херсоне остаются обесточенными около 10,5 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но ремонтные работы замедлены из-за обстрелов.

Ситуация в регионах

В городе Бучач Тернопольской области произошёл несчастный случай: под напряжение попал 13-летний мальчик - ребёнок прикоснулся к оголённому кабелю 0,4 кВ возле неработающего киоска. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученной электротравмы ребенок умер. При участии правоохранительных органов создана комиссия, которая проводит расследование.

ЗАЕС

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС – стабилен. Сейчас он составляет 16,14 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Экспорт и импорт

Коммерческий импорт электроэнергии за прошедшие сутки составил 1 473,00 МВт/ч. Экспорт отсутствует.

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