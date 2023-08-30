Глава Укрэнерго: регулирование на рынке электроэнергии нужно "несколько поправить"

Цитата

«Нужно несколько поправить регулирование на рынке электроэнергии. Потому что нездоровая ситуация, когда «Укрэнерго» привлекает аварийную помощь у соседей, которая дороже, а коммерческий импорт, который дешевле, не может зайти в систему из-за ценовых ограничений на украинском рынке», - отметил Кудрицкий.

Детали

По его словам, импорт электроэнергии этой зимой для Украины может быть важным для помощи балансировать энергосистему в случае дефицита мощности. Сейчас у Украины есть техническая возможность импортировать 1,2 ГВт электроэнергии, это больше мощности 1 атомного блока. Примерно столько нужно будет зимой во время сильных морозов, указали в Укрэнерго.

При этом наращивание объемов генерации – это главная задача для украинских энергетиков сегодня. Тепловые и гидроэлектростанции активно восстанавливаются после осенне-зимних ракетных и дроновых атак россиян. И именно от их стабильной работы будет зависеть будущий отопительный сезон.

«Конечно, можно полагаться на аварийную помощь от соседних стран, можно рассчитывать на импорт электроэнергии, но приоритет – это иметь собственные электростанции в работе. Тогда мы в большинстве случаев, или во всех случаях, сможем покрывать потребление. Конечно, это при условии отсутствия масштабных обстрелов», - рассказал глава Укрэнерго.

Напомним

На днях два дня подряд Украина из-за высокого потребления на фоне жары брала рекордный объем электричества в качестве аварийной помощи из ЕС