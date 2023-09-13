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В Минэнерго опровергли отключение света с 1 октября

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Украине отключение с 1 октября в любом из регионов не планируется. Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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«В средствах массовой информации была распространена недостоверная информация о применении в Украине графиков отключений электроэнергии с 1 октября 2023 года», - говорится в сообщении.

По этому поводу Министерство энергетики сообщает, что сейчас электроэнергетическая, угольная, нефтегазовая отрасли усиленно готовятся к новому отопительному сезону.

«В Украине продолжается самая масштабная за все времена независимости ремонтная кампания на объектах энергетики. Благодаря этим усилиям энергосистема в полной мере будет готова к прохождению отопительного сезона без отключений электроэнергии и соответственно ограничений потребителей», - информирует Минэнерго.

Отмечается, что электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

«В дневные часы наблюдается профицит мощностей. Поэтому применение отключений с 1 октября в любом из регионов страны не планируется. Однако отключения потребителей возможны в случае повреждения энергетической инфраструктуры врагом во время обстрелов, как это происходило в прошлом отопительном сезоне», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что учитывая, что в прошлом году в некоторых регионах возникали ситуации с несправедливым распределением электроэнергии между потребителями, операторами системы распределения были разработаны и заранее опубликованы графики возможных отключений, которые могут быть применены исключительно в случае обстрелов и повреждения энергетического оборудования.

«На сегодня никаких отключений бытовых потребителей во время всего осенне-зимнего периода не предвидится. Министерство энергетики Украины обращается к средствам массовой информации с просьбой использовать только официальную и достоверную информацию», - отмечается в сообщении.

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