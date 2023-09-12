Міністр енергетики про опалювальний сезон: "готуємся до складної зими - видобуток вугілля необхідно збільшити"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Для проходження опалювального сезону необхідно збільшити видобуток вугілля. Воно забезпечить потреби теплової генерації і балансування системи. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час з’їзду Профспілки працівників вугільної промисловості, передає УНН.
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«Ми готуємся до складної зими. Адже ворог планує продовжувати обстріли наших енергооб’єктів. На жаль, ми мали цей досвід минулої зими і знаємо, наскільки це складне випробування. Тому праця кожного з вас дуже важлива – тих, хто на власних плечах тримає видобуток і постачання вугілля. Нам потрібно збільшувати видобуток, щоб забезпечити потреби теплової генерації і балансувати систему. Ми впоралися минулої зими, і я впевнений, що впораємося і цього разу», - зауважив міністр.
Доповнення
Станом на початок серпня на складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей накопичено 1,4 мільйона тонн вугілля, що на 100 тисяч менше, ніж затверджено у плані - 1,5 мільйона тонн.
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Цього року Україна не планує звертатися до іноземних партнерів для закупки природного газу. Його достатньо в підземних родовищах. Окрім того планують збільшити видобуток блакитного палива, розповів голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.
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