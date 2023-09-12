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Міністр енергетики про опалювальний сезон: "готуємся до складної зими - видобуток вугілля необхідно збільшити"

Київ • УНН

 • 275962 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Для проходження опалювального сезону необхідно збільшити видобуток вугілля. Воно забезпечить потреби теплової генерації і балансування системи. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час з’їзду Профспілки працівників вугільної промисловості, передає УНН.

 

Цитата

«Ми готуємся до складної зими. Адже ворог планує продовжувати обстріли наших енергооб’єктів. На жаль, ми мали цей досвід минулої зими і знаємо, наскільки це складне випробування. Тому праця кожного з вас дуже важлива – тих, хто на власних плечах тримає видобуток і постачання вугілля. Нам потрібно збільшувати видобуток, щоб забезпечити потреби теплової генерації і балансувати систему. Ми впоралися минулої зими, і я впевнений, що впораємося і цього разу», - зауважив міністр.

Доповнення

Станом на початок серпня на складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей накопичено 1,4 мільйона тонн вугілля, що на 100 тисяч менше, ніж затверджено у плані - 1,5 мільйона тонн.

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Цього року Україна не планує звертатися до іноземних партнерів для закупки природного газу. Його достатньо в підземних родовищах. Окрім того планують збільшити видобуток блакитного палива, розповів голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

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