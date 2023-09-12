Шмигаль: "Підготовка до осінньо-зимового періоду входить у фінальну стадію"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, 12 вересня, розповів про результати ремонтної кампанії на тепло -, гідро- та атомних станціях до початку опалювального сезону, повідомляє УНН.
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“Трохи більше місяця залишилося до початку опалювального сезону. Ми готували та продовжуємо готувати нашу енергосистему. Станом на сьогодні підготовка до осінньо-зимового періоду входить у свою фінальну стадію, - заявив Шмигаль.
Стосовно робіт на АЕС, Шмигаль повідомив, що відремонтовано 7 атомних енергоблоків, ще запрацюють до старту опалювального сезону. Загальна їхня потужність складе 7,8 ГВт.
Щодо ТЕС, то прем'єр заявив, що Міненерго взяло на себе зобов’язання, що до початку сезону запрацюють 25 енергоблоків, які дадуть енергосистемі 4,5 ГВт потужності.
Також майже 80% обладнання ТЕЦ відремонтовано, інтенсивні ремонти тривають і завершаться вчасно, запевнив Шмигаль.
Стосовно відновлювальних робіт на ГЕС, то за словами прем'єра, відремонтовано та перебувають у ремонті 35 гідроагрегатів потужністю майже 2,3 ГВт.
За даними Міненерго, загалом у систему вже додано 804 МВт із запланованих додаткових 1,7 ГВт потужностей.
Доповнення
8 вересня Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила, що понад 5,5 тисячі об’єктів теплоенергетики отримали підтвердження стану готовності до роботи в опалювальний сезон.