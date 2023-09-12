Шмыгаль: "Подготовка к осенне-зимнему периоду входит в финальную стадию"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, 12 сентября, рассказал о результатах ремонтной кампании на тепло-, гидро- и атомных станциях к началу отопительного сезона, сообщает УНН.
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“Чуть больше месяца осталось до начала отопительного сезона. Мы готовили и продолжаем готовить нашу энергосистему. По состоянию на сегодня подготовка к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию, - заявил Шмыгаль.
Относительно работ на АЭС, Шмыгаль сообщил, что отремонтировано 7 атомных энергоблоков, еще заработают до старта отопительного сезона. Общая их мощность составит 7,8 ГВт.
Что касается ТЭС, то премьер заявил, что Минэнерго взяло на себя обязательства, что до начала сезона заработают 25 энергоблоков, которые дадут энергосистеме 4,5 ГВт мощности.
Также почти 80% оборудования ТЭЦ отремонтировано, интенсивные ремонты продолжаются и завершатся вовремя, заверил Шмыгаль.
Что касается восстановительных работ на ГЭС, то по словам премьера, отремонтировано и находятся в ремонте 35 гидроагрегатов мощностью почти 2,3 ГВт.
По данным Минэнерго, всего в систему уже добавлено 804 МВт из запланированных дополнительных 1,7 ГВт мощностей.
Дополнение
8 сентября Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила, что более 5,5 тысячи объектов теплоэнергетики получили подтверждение состояния готовности к работе в отопительный сезон.