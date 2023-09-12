Министр энергетики об отопительном сезоне: "готовимся к сложной зиме - добычу угля необходимо увеличить"

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«Мы готовимся к сложной зиме. Ведь враг планирует продолжать обстрелы наших энергообъектов. К сожалению, мы имели этот опыт прошлой зимой и знаем, насколько это сложное испытание. Поэтому труд каждого из вас очень важен – тех, кто на собственных плечах держит добычу и поставки угля. Нам нужно увеличивать добычу, чтобы обеспечить потребности тепловой генерации и балансировать систему. Мы справились прошлой зимой, и я уверен, что справимся и в этот раз», - отметил министр.

Дополнение

По состоянию на начало августа на складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей накоплено 1,4 миллиона тонн угля, что на 100 тысяч меньше, чем утверждено в плане - 1,5 миллиона тонн.

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В этом году Украина не планирует обращаться к иностранным партнерам для закупки природного газа. Его достаточно в подземных месторождениях. Кроме того планируют увеличить добычу голубого топлива, рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

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