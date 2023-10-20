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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Дія" добавили карту с Пунктами несокрушимости

Киев • УНН

 • 171413 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. В онлайн-сервис государственных услуг "Дія" добавили карту с Пунктами несокрушимости, сообщил в пятницу Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

В "Дія" добавили карту с Пунктами несокрушимости

Цитата

"Пункты несокрушимости уже в приложении "Дія". Сегодня для украинцев заработала новая услуга. В "Дія" отныне можно найти ближайший к себе Пункт несокрушимости, посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету", - написал Шмыгаль в телеграм.

Детали

Он отметил важность того, что карту можно загрузить, и она будет доступна даже офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь.

"Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской из соображений безопасности", - отметил Премьер.

"Входим в зиму подготовленными и сильными. Решительно противостоять любым вызовам", - подчеркнул он.

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