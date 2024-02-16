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Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2024 рік: на першому місці - обороноздатність

Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2024 рік: на першому місці - обороноздатність

Київ • УНН

 • 18682 перегляди

Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій уряду на період до 2024 року з акцентом на обороноздатність, європейську інтеграцію та відбудову зруйнованих територій.

Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій Уряду на 2024 рік, серед яких, зокрема, обороноздатність, європейська інтеграція та відбудова зруйнованого. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Затверджено план пріоритетних дій уряду на 2024 рік, реалізація якого забезпечить послідовність виконання пріоритетних завдань Уряду з відновлення та розвитку України

- написав Мельничук.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання повідомляючи, що уряд сьогодні затвердить План дій Кабміну на 2024 рік, зазначив, що це один із ключових документів для роботи Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади.

Також Шмигаль перерахував пріоритети:

  • Перший пріоритет залишається без змін — обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Це програма "Український щит".
  • Другий — це європейська інтеграція України.
  • Третій пріоритет — це відбудова зруйнованого.Четвертий — це нова ветеранська політика.
  • П’ятий — це освіта для успішної країни.
  • Шостий пріоритет — це реформа соціальної сфери. Соціальний перехід.
  • Сьомий — це стійка економіка.
  • Восьмий — це побудова ефективної цифрової держави.
  • Дев’ятий — це енергетична незалежність.
  • Десятий — це сучасна доступна медицина.

Він зазначив, що серед інших пріоритетів: Верховенство права та санкційна політика, регіональний розвиток та децентралізація, наука та інновації, консолідація українського суспільства, захист довкілля.

Відбудова енергосектору України: в уряді планують велику програму із залученням найширших кіл міжнародних інвесторів14.02.24, 18:23 • 28924 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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