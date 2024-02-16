Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность
Киев • УНН
Кабинет Министров утвердил план приоритетных действий правительства на период до 2024 года с акцентом на обороноспособность, европейскую интеграцию и восстановление разрушенных территорий.
Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий правительства на 2024 год, среди которых, в частности, обороноспособность, европейская интеграция и восстановление разрушенного. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Утвержден план приоритетных действий правительства на 2024 год, реализация которого обеспечит последовательность выполнения приоритетных задач Правительства по восстановлению и развитию Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщая, что правительство сегодня утвердит план действий Кабмина на 2024 год, отметил, что это один из ключевых документов для работы Кабинета Министров и центральных органов исполнительной власти.
Также Шмыгаль перечислил приоритеты:
- Первый приоритет остается без изменений - обороноспособность, а также безопасность для наших граждан. Это программа "Украинский щит".
- Второй - это европейская интеграция Украины.
- Третий приоритет - это восстановление разрушенного. Четвертый - это новая ветеранская политика.
- Пятый - это образование для успешной страны.
- Шестой приоритет - это реформа социальной сферы. Социальный переход.
- Седьмой - это устойчивая экономика.
- Восьмой - это построение эффективного цифрового государства.
- Девятый - это энергетическая независимость.
- Десятый - это современная доступная медицина.
Он отметил, что среди других приоритетов: Верховенство права и санкционная политика, региональное развитие и децентрализация, наука и инновации, консолидация украинского общества, защита окружающей среды.
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Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2024 год: на первом месте - обороноспособность
Кабинет Министров утвердил план приоритетных действий правительства на период до 2024 года с акцентом на обороноспособность, европейскую интеграцию и восстановление разрушенных территорий.
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