Восстановление энергосектора Украины: в правительстве планируют большую программу с привлечением широких кругов международных инвесторов

Министр энергетики Украины Герман Галущенко во время "Диалога правительства и промышленности" в Париже отметил, что в проектах восстановления украинской энергетической инфраструктуры, которая была повреждена или разрушена, должны внедряться самые современные энерготехнологии. Большая программа модернизации украинского энергосектора предусматривает возможность привлечения широких кругов бизнеса, передает УНН.

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В рамках мероприятий, организованных к 50-летию Международного энергетического агентства в Париже, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в правительстве планируют большую программу восстановления. В частности чиновник подчеркнул, что Украина заинтересована в привлечении широкого круга международных инвесторов для восстановления энергетического сектора.

Мы уже работаем над проектами по восстановлению энергосектора. Это будет не просто восстановление объектов по старым технологиям, наша цель - их модернизация и восстановление с внедрением самых современных энерготехнологий - отметил министр.

Также глава министерства энергетики вспомнил, что в прошлом году была принята Энергетическая стратегия Украины, которая определяет ключевые направления развития энергетики: децентрализация генерации, развитие мощностей возобновляемой и атомной энергетики.

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, чтобы обсудить дальнейшую интеграцию энергетических рынков Украины в ЕС и увеличение экспорта электроэнергии из Украины, а также выделение ЕС 10 млн евро на поддержку тепловой генерации в Украине.

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