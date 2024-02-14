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В уряді окреслили основні завдання координаційної платформи донорів на 2024 рік

В уряді окреслили основні завдання координаційної платформи донорів на 2024 рік

Київ • УНН

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Основними завданнями донорської координаційної платформи на 2024 рік є підтримка фінансової стабільності України через пряму бюджетну допомогу та реалізація принципу, що росія має заплатити за збитки шляхом використання заморожених російських активів.

Одне з основних завдань Багатосторонньої донорської координаційної платформи на 2024 рік — підтримка фінансової стабільності України шляхом прямої бюджетної допомоги. Потреби у зовнішньому фінансуванні на цей рік становлять 37 мільярдів доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання керівного комітету Платформи 14 лютого, передає УНН.

Наші потреби у зовнішньому фінансуванні на цей рік становлять 37 мільярдів доларів. Ми розраховуємо на бюджетну підтримку з боку ЄС за програмою Ukraine Facility та з боку США. Ми також очікуємо третій успішний перегляд програми МВФ для України та підтримку Фонду цього року

- відзначив Шмигаль.

Шмигаль висловив сподівання, що партнери України та учасники Платформи допоможуть закрити фінансовий дефіцит цього року.

За його словами, друга мета Платформи на 2024 рік - реалізація принципу "росія повинна заплатити".

"Необхідно посилити зусилля та синхронізувати дії задля можливості використання заморожених російських активів для відновлення України та посилення її економічного розвитку", — підкреслив прем’єр-міністр.

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Він повідомив, що 15 лютого разом із Світовим банком Україна презентує оновлену оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3). За рік цифра потреб на відновлення нашої країни, за його словами, зросла на понад 75 млрд доларів.

Це надзвичайно велика сума і без конфіскації російських активів буде надзвичайно складно закрити ці потреби у наступні роки

- зауважив Шмигаль.

Завдання номер три на цей рік - продовжити розширення Платформи завдяки залученню нових членів. Глава Уряду відзначив, що потрібно також покращувати координацію шляхом посилення ролі Секретаріату Платформи в Києві. Він наголосив, що принцип "об’єднані в захисті - об’єднані у відновленні" має бути відображений у складі Платформи.

"Четверте завдання  - економічний розвиток України та залучення інвестицій від приватного сектору. Маємо створити Бізнес-консультативну раду та забезпечити умови для її ефективної роботи", — зазначив Шмигаль.

Зі свого боку уряд України під час засідання Платформи представив матрицю реформ, яка розроблена спільно зі Світовим банком і яка містить детальний огляд умов і рекомендацій партнерів у ключових секторах.

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"Ми маємо намір використовувати цю матрицю як інструмент для управління процесом впровадження реформ. Ми виконували і будемо виконувати свої зобов’язання. Україна змінюється вже зараз. Це основа для покращення бізнес-клімату і відповідно стійкого економічного зростання", — наголосив прем’єр.

Шмигаль подякував усім країнам, які долучилися до Багатосторонньої донорської координаційної платформи. Зокрема привітав нових учасників: Норвегію, Нідерланди, Швецію та Південну Корею.

Як повідомив очільник уряду, у 2023 році вдалося мобілізувати 42,5 мільярда доларів зовнішньої фінансової допомоги. Разом з іншими комплексними заходами це дозволило зберегти макроекономічну та фінансову стабільність України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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