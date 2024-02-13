Свириденко обговорила з місією МВФ реформи економіки та залучення приватних інвестицій в Україну

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко зустрілась з місією МВФ в Україні на чолі із Заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Умою Рамакрішнан. Про це повідомляє пресслужба мінекономіки, пише УНН.

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Сторони обговорили стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику, а також про те, як більш ефективно синхронізувати рекомендації та пропозиції всіх міжнародних партнерів задля прискорення залучення приватних інвестицій в українську економіку.

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На зустрічі також були присутні керівник Місії МВФ в Україні Гевін Грей, його заступниця Сана Надім, заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, а також постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян та заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо.

Свириденко підкреслила, що одним з ключових завдань уряду наразі є залучення приватних інвестицій для відновлення України. Зокрема, у Києва вже є декілька програм, які проте потребують синхронізації задля підвищення ефективності.

Уряд розробив програму дій на цей рік, яка включає в себе 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та визначаються фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу. Разом із цим ми враховуємо бенчмарки МВФ та рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР. Тобто задля прискорення процесу залучення інвестицій в Україну та відновлення економіки, ми маємо синхронізуватись з усіма міжнародними партнерами