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Свириденко обговорила з місією МВФ реформи економіки та залучення приватних інвестицій в Україну

Свириденко обговорила з місією МВФ реформи економіки та залучення приватних інвестицій в Україну

Київ • УНН

 • 25073 перегляди

Місія МВФ в Україні зустрілася з Міністром економіки Юлією Свириденко, щоб обговорити виконання Україною зобов'язань за економічною програмою та залучення приватних інвестицій за підтримки міжнародних партнерів.

Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко зустрілась з місією МВФ в Україні на чолі із Заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Умою Рамакрішнан. Про це повідомляє пресслужба мінекономіки, пише УНН.

Деталі

Сторони обговорили стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику, а також про те, як більш ефективно синхронізувати рекомендації та пропозиції всіх міжнародних партнерів задля прискорення залучення приватних інвестицій в українську економіку.

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На зустрічі також були присутні керівник Місії МВФ в Україні Гевін Грей, його заступниця Сана Надім, заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, а також постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян та заступник Міністра економіки України Володимир Кузьо.

Свириденко підкреслила, що одним з ключових завдань уряду наразі є залучення приватних інвестицій для відновлення України. Зокрема, у Києва вже є декілька програм, які проте потребують синхронізації задля підвищення ефективності.

Уряд розробив програму дій на цей рік, яка включає в себе 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та визначаються фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу. Разом із цим ми враховуємо бенчмарки МВФ та рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР. Тобто задля прискорення процесу залучення інвестицій в Україну та відновлення економіки, ми маємо синхронізуватись з усіма міжнародними партнерами

- резюмувала Юлія Свириденко.

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Доповнення

Окрім того, міністр економіки України розповіла партнерам про ключові напрямки взаємодії з МВФ, серед яких: Ukraine Facility, програму доступного кредитування 5-7-9%, програму реформи корпоративного управління, підходи до управління публічними інвестиціями та оцінку потреб приватного сектору RDNA-3.

У співпраці з партнерами для нас існує два пріоритети. Перший – це забезпечення макрофінансової стабільності, другий – підтримка та розвиток приватного сектору економіки. Ми прагнемо стимулювати відновлення України та фахову експертизу місії МВФ допомагає знайти потрібні рішення

- впевнена Свириденко.

Нагадаємо

Сьогодні, 12 лютого, місія МВФ прибула до Києва, щоб обговорити з українською владою та партнерами економічні виклики та пріоритети для посилення спроможності України.

Україна готує для МВФ план дій для збереження фінансування у разі призупинення допомоги США - Bloomberg09.02.24, 14:00 • 22883 перегляди

Володимир Омельченко

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