Шмигаль зустрівся з місією МВФ у Києві: обговорили фінансування України та конфіскацію заморожених активів рф
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України подякував МВФ за схвалення другого перегляду програми допомоги Україні у розмірі $15,6 млрд та обговорив подальшу економічну співпрацю.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з командою Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан. Про це глава українського уряду розповів у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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Зокрема, прем'єр-міністр України подякував партнерам за успішний другий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів.
Обговорили впровадження реформ та фінансування України на цей рік. Уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку. Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро, підтримку країн G7
Також глава українського уряду відзначив ефективність роботи українського зернового коридору та його позитивний вплив на економіку
Під час перемови сторони окреслили точки зростання ВВП, серед яких розвиток оборонно-промислового комплексу. За словами Шмигаля, Україна має значний потенціал.
Розповів про роботу в напрямку конфіскації заморожених російських активів. Розраховуємо спільно з партнерами цього року напрацювати механізм, який дозволить спрямувати ці активи для відновлення нашої країни
Україна готує для МВФ план дій для збереження фінансування у разі призупинення допомоги США - Bloomberg09.02.24, 14:00 • 22881 перегляд
Доповнення
Глава українського уряду підкреслив, що МВФ — один із найбільших фінансових партнерів нашої Києва.
Загалом за 2022-2023 роки Фонд надав Україні понад 7 млрд доларів США. Цього року Україна очікує від МВФ 5,4 млрд доларів.
Системно працюємо для забезпечення макроекономічної стабільності
Нагадаємо
Сьогодні, 12 лютого, місія МВФ прибула до Києва, щоб обговорити з українською владою та партнерами економічні виклики та пріоритети для посилення спроможності України.