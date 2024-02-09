Україна готує для МВФ план дій для збереження фінансування у разі призупинення допомоги США - Bloomberg

Україна розглядає план, що включає розширення продажу внутрішніх облігацій, підвищення податків і скорочення витрат, щоб закрити дірку у бюджеті, щоб забезпечити отримання грошей від Міжнародного валютного фонду, якщо життєво важлива допомога США залишиться заблокованою, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Українські чиновники мають намір запропонувати цей план МВФ під час візиту співробітників до Києва наступного тижня", - пише видання з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Як вказано, ці заходи необхідні, щоб запевнити МВФ, що Україна може обслуговувати свої борги, якщо союзники не зможуть надати допомогу, що є умовою для її кредитної програми на суму 15,6 мільярда доларів.

Як зазначили джерела видання, співробітники МВФ на чолі з головною місією фонду в Україні Гевіном Греєм відвідають Київ з триденним візитом, починаючи з 12 лютого, перед офіційними переговорами України в сусідній Польщі. Візит передує перегляду кредитної програми МВФ, що почнеться пізніше в цьому місяці і дозволить отримати транш допомоги обсягом 900 мільйонів доларів.

Україна запропонувала обговорити з МВФ "план дій" на випадок припинення надання іноземної допомоги, повідомив центральний банк у коментарі Bloomberg News електронною поштою. Згідно із заявою, він, як і раніше, очікує, що допомога відновиться "найближчими місяцями", і МВФ поділяє цю точку зору.

"Заходи, передбачені "планом Б", наразі обговорюються і потенційно можуть включати активізацію внутрішнього ринку запозичень, фіскальну оптимізацію та консолідацію", - заявив центральний банк.

МВФ відмовився від коментарів.

Поки Україна виконує свої зобов'язання, Мінфін та центральний банк вважають, що існує ризик того, що рада МВФ не схвалить наступну виплату кредиту без бюджетного плану, якщо кошти США, як і раніше, будуть заблоковані, заявив український чиновник. Цього року Київ мав отримати 5,3 мільярда доларів за програмою МВФ.

За словами чиновника, ключовим джерелом коштів для заміни коштів із США стане розширення внутрішніх державних запозичень. Українські банки високоліквідні, і уряд очікує, що вони продовжуватимуть вкладати кошти, які вони утримують від кредитування через військові ризики, у високоприбуткові державні облігації.

За словами чиновника, цього року це може принести щонайменше 5 мільярдів доларів доходу. За словами урядовця, уряд може також підвищити податки або скоротити витрати, якщо це необхідно.

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