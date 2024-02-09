Украина готовит для МВФ план действий для сохранения финансирования в случае приостановки помощи США - Bloomberg
Киев • УНН
Украина планирует предложить МВФ расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы, чтобы обеспечить получение средств МВФ, если помощь от США останется заблокированной.
Украина рассматривает план, включающий расширение продажи внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть дыру в бюджете, чтобы обеспечить получение денег от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Украинские чиновники намерены предложить этот план МВФ во время визита сотрудников в Киев на следующей неделе", - пишет издание со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Как указано, эти меры необходимы, чтобы заверить МВФ, что Украина может обслуживать свои долги, если союзники не смогут оказать помощь, что является условием для ее кредитной программы на сумму 15,6 миллиарда долларов.
Как отметили источники издания, сотрудники МВФ во главе с главной миссией фонда в Украине Гэвином Греем посетят Киев с трехдневным визитом, начиная с 12 февраля, перед официальными переговорами Украины в соседней Польше. Визит предшествует пересмотру кредитной программы МВФ, который начнется позже в этом месяце и позволит получить транш помощи в размере 900 миллионов долларов.
Украина предложила обсудить с МВФ "план действий" на случай прекращения предоставления иностранной помощи, сообщил центральный банк в комментарии Bloomberg News по электронной почте. Согласно заявлению, он по-прежнему ожидает, что помощь возобновится "в ближайшие месяцы", и МВФ разделяет эту точку зрения.
"Меры, предусмотренные "планом Б", сейчас обсуждаются и потенциально могут включать активизацию внутреннего рынка заимствований, фискальную оптимизацию и консолидацию", - заявил центральный банк.
МВФ отказался от комментариев.
Пока Украина выполняет свои обязательства, Минфин и центральный банк считают, что существует риск того, что совет МВФ не одобрит следующую выплату кредита без бюджетного плана, если средства США по-прежнему будут заблокированы, заявил украинский чиновник. В этом году Киев должен был получить 5,3 миллиарда долларов по программе МВФ.
По словам чиновника, ключевым источником средств для замены средств из США станет расширение внутренних государственных заимствований. Украинские банки высоколиквидны, и правительство ожидает, что они будут продолжать вкладывать средства, которые они удерживают от кредитования из-за военных рисков, в высокодоходные государственные облигации.
По словам чиновника, в этом году это может принести не менее 5 миллиардов долларов дохода. По словам чиновника, правительство может также повысить налоги или сократить расходы, если это необходимо.
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Украина готовит для МВФ план действий для сохранения финансирования в случае приостановки помощи США - Bloomberg
Украина планирует предложить МВФ расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы, чтобы обеспечить получение средств МВФ, если помощь от США останется заблокированной.
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