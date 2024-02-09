"Украине нужна вся наша поддержка": Шольц направил месседж сенаторам в США

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что во время своего визита в Вашингтон встретился с американскими сенаторами, в том числе из Республиканской партии - обсудили дальнейшую помощь Украине, пишет УНН.

Детали

Как отмечает dpa, в четверг Шольц ужинал в резиденции посла Германии с сенаторами, в том числе из Республиканской партии бывшего президента Дональда Трампа. Главной темой здесь была помощь Украине, указывает издание.

"Во время ужина Шольц, возможно, смог почувствовать вселенную экс-президента, который хочет бросить вызов Байдену на выборах в ноябре", - пишет издание.

Среди четырех приглашенных сенаторов-республиканцев был Линдси Грэм, преданный сторонник Трампа, отмечает издание.

После ужина Шольц написал в X, ранее известном как Twitter: "Было приятно снова поговорить с членами Сената США от обеих сторон. Украине нужна вся наша поддержка, чтобы защитить себя от агрессии россии".

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг прибыл в Вашингтон с коротким 24-часовым визитом, главным образом сосредоточенным на дальнейшей военной помощи Украине.

В пятницу днем он встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме для, как указано, 60-минутной встречи один на один. Они также обсудят продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и июльский 75-й юбилейный саммит НАТО.