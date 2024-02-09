"Україні потрібна вся наша підтримка": Шольц надіслав меседж сенаторам у США
Київ • УНН
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з американськими сенаторами від обох партій під час свого візиту до Вашингтона, щоб обговорити подальшу допомогу Україні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з американськими сенаторами, у тому числі з Республіканської партії - обговорили подальшу допомогу Україні, пише УНН.
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Як зазначає dpa, у четвер Шольц вечеряв у резиденції посла Німеччини з сенаторами, в тому числі з Республіканської партії колишнього президента Дональда Трампа. Головною темою тут була допомога Україні, вказує видання.
"Під час вечері Шольц, можливо, зміг відчути всесвіт екс-президента, який хоче кинути виклик Байдену на виборах у листопаді", - пише видання.
Серед чотирьох запрошених сенаторів-республіканців був Ліндсі Грем, відданий прихильник Трампа, зазначає видання.
Після вечері Шольц написав у X, раніше відомому як Twitter: "Було приємно знову поговорити із членами Сенату США від обох сторін. Україні потрібна вся наша підтримка, щоби захистити себе від агресії росії".
Доповнення
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер прибув до Вашингтона з коротким 24-годинним візитом, головним чином зосередженим на подальшій військовій допомозі Україні.
У п'ятницю вдень він зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі для, як вказано, 60-хвилинної зустрічі один на один. Вони також обговорять конфлікт на Близькому Сході, що триває, і липневий 75-й ювілейний саміт НАТО.