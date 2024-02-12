Шмыгаль встретился с миссией МВФ в Киеве: обсудили финансирование Украины и конфискацию замороженных активов рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с командой Международного валютного фонда во главе с Умой Рамакришнан. Об этом глава украинского правительства рассказал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

В частности, премьер-министр Украины поблагодарил партнеров за успешный второй пересмотр программы EFF на 15,6 млрд долларов.

Обсудили внедрение реформ и финансирование Украины на этот год. Правительство упорно работает с партнерами в этом направлении. Есть положительное решение по Ukraine Facility на 50 млрд евро, поддержку стран G7 - резюмировал Шмыгаль.

Также глава украинского правительства отметил эффективность работы украинского зернового коридора и его положительное влияние на экономику

Во время переговоров стороны обозначили точки роста ВВП, среди которых развитие оборонно-промышленного комплекса. По словам Шмыгаля, Украина имеет значительный потенциал.

Рассказал о работе в направлении конфискации замороженных российских активов. Рассчитываем совместно с партнерами в этом году наработать механизм, который позволит направить эти активы для восстановления нашей страны - добавил премьер-министр Украины

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Дополнение

Глава украинского правительства подчеркнул, что МВФ - один из крупнейших финансовых партнеров нашего Киева.

Всего за 2022-2023 годы Фонд предоставил Украине более 7 млрд долларов США. В этом году Украина ожидает от МВФ 5,4 млрд долларов.

Системно работаем для обеспечения макроэкономической стабильности - подытожил Шмыгаль.

Напомним

Сегодня, 12 февраля, миссия МВФ прибыла в Киев, чтобы обсудить с украинскими властями и партнерами экономические вызовы и приоритеты для усиления способности Украины.