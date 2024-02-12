Представники МВФ прибули до Києва: обговорюватимуть виклики, що стоять перед економікою України
Київ • УНН
Місія МВФ прибула до Києва, щоб обговорити з українською владою та партнерами економічні виклики та пріоритети для посилення спроможності України.
Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва 12 лютого, - фахівці організації візьмуть участь в дискусії на тему економічної політики. Зокрема обговорюватимуться пріоритети щодо посилення можливостей України. У зустрічах приймуть участь представники влади України та інші партнери, передає УНН із посиланнням на пресреліз місії Міжнародного валютного фонду.
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Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України
Зокрема зазначається, що представники місії МВФ 13 лютого братимуть участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України: на цій зустрічі обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України.
Команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка Міжнародним Валютним Фондом цього важливого завдання.
Після цих зустрічей, як вуазуєтсья, 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.
Нагадаємо
Україна планує запропонувати МВФ розширити продаж внутрішніх облігацій, підвищити податки та скоротити витрати, щоб забезпечити отримання коштів МВФ, якщо допомога від США залишиться заблокованою.
Директор-розпорядник МВФ заявив, що європейські уряди повинні бути більш стійкими до вимог збільшити фінансову підтримку протестуючих фермерів.