У МВФ попереджають, що європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестуючих фермерів
Київ • УНН
Директор-розпорядник МВФ заявив, що європейські уряди повинні бути більш стійкими до вимог збільшити фінансову підтримку протестуючих фермерів.
Європейські уряди повинні більш активно протистояти закликам до збільшення фінансової підтримки фермерів, які влаштовують протести. Про це під час пресбрифінгу в офісі Міжнародного валютного фонду заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає France24, пише УНН.
Деталі
Вона пояснила, що розуміє настрої фермерів, яким все складніше стає вести бізнес у нинішніх умовах.
Ви бачите, як фермери протестують. На людському рівні я розумію, що вони стикаються з більшими труднощами, і їм непросто виконувати роботу, яку вони виконують
Водночас закликала європейських урядовців до дій, оскільки в майбутньому ситуація може виявитися набагато гіршою.
Але якщо такі настрої триватимуть та заженуть уряди в кут, у якому вони опиняться нездатними робити те, що необхідно для (зміцнення) економіки, тоді можуть настати дні, про які доведеться шкодувати
Доповнення
У виданні додають, що нещодавно відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, де сторони обговорили "майбутнє європейського сільського господарства"
Під час їхніх перемовин тисячі фермерів з усієї Європи протестували у Брюсселі.
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Після саміту Макрон заявив журналістам, що Франції вдалося переконати ЄС "запровадити більш суворі правила" щодо імпорту зернових та птиці, зокрема, з України.
Зазначається, що Георгієва закликала уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів, виснажених пандемією COVID-19, закриваючи податкові лазівки та оцінюючи якість існуючих державних витрат.
Я розмовляла з багатьма політиками, особливо з міністрами фінансів, і вони визнають важливість фіскальної консолідації
Контекст
Останніми тижнями демонстрації фермерів, які блокують дороги тракторами, відбулися по всій Італії. Хоча протести за своїм масштабом поступаються аналогічним акціям у Франції, Румунії або Польщі.
Основні причини протесті це - зростання цін на пальне, збитки від негоди або хвороб рослин, які ніколи не компенсувалися (або компенсувалися лише частково), конкуренція з боку неєвропейських країн, вимога відмовитися від синтетичних продуктів харчування та продуктів на основі комах.
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