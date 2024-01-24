Польскі фермери сьогодні вийдуть на масштабні протести проти українського імпорту
Київ • УНН
Польські фермери проведуть акції протесту в 150 місцях країни проти необмеженого імпорту української агропродовольчої продукції, стверджуючи, що це ставить під загрозу вітчизняне сільське господарство.
Польські фермери сьогодні з полудня вийдуть на демонстрації у 150 місцях країни проти українського імпорту, пише RMF24, інформує УНН.
Деталі
Трактори та сільськогосподарська техніка вийдуть на дороги міст і сіл Польщі у понад 150 місцях. Рух іншого транспорту блокувати не збираються.
Передбачається лише повільний проїзд сільгосптехніки або акції протесту вздовж трас.
"Виводячи на дороги трактори та сільськогосподарську техніку, вони протестуватимуть, зокрема, проти: розширення безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України", - пише RMF24.
Доповнення
Протестувальники висувають дві основні вимоги. Перша з яких – зупинити неконтрольований імпорт агропродовольчих товарів з України та інших країн, що не входять до ЄС і не застосовують європейські стандарти.
Фермери зазначають, що пропуск агропродовольчої продукції з країн поза ЄС на європейський ринок без будь-яких правил є вкрай безвідповідальним з боку Європейської комісії та становить загрозу для поляків.
"Друга основна вимога стосується необхідності перегляду Єдиної аграрної політики. Ми протестуємо проти обмеження рослинництва та тваринництва та введення подальших екологічних обмежень, що випливають із Європейської зеленої угоди - йдеться в офіційному листі організаторів страйку.
Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають переважно внутрішні вимоги до свого уряду - Сольський18.01.24, 14:43 • 30691 перегляд