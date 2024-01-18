Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають переважно внутрішні вимоги до свого уряду - Сольський

Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають близько 14 вимог до свого уряду. Також мітингувальники мають одну вимогу, яка пов’язана з Україною. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає УНН.

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Як зазначив Сольський, румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають близько 14 вимог.

Фактично всі - це внутрішні вимоги (до уряду Румунії - ред.). Це пов’язано з певними компенсаціями, певними змінами правил щодо різного роду перевірок, дотаціями всередині країни і т.д.

Він додав, що у румунських фермерів є і вимога, яка пов’язана з Україною.

Є умовно одна вимога, яка пов’язана якимось чином із Україною. Це компенсація місцевим фермерам за минулий рік, пов'язана з ситуацією в Україні. На жаль, останні кілька місяців є така тенденція. Вимагаєш щось від свого уряду, а блокуєш кордон з Україною