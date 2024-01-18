Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають переважно внутрішні вимоги до свого уряду - Сольський
Київ • УНН
Румунські фермери заблокували кордон з Україною, висунувши 14 вимог до власного уряду і одну вимогу, яка пов’язана з Україною
Румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають близько 14 вимог до свого уряду. Також мітингувальники мають одну вимогу, яка пов’язана з Україною. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає УНН.
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Як зазначив Сольський, румунські фермери, які блокують кордон з Україною, мають близько 14 вимог.
Фактично всі - це внутрішні вимоги (до уряду Румунії - ред.). Це пов’язано з певними компенсаціями, певними змінами правил щодо різного роду перевірок, дотаціями всередині країни і т.д.
Він додав, що у румунських фермерів є і вимога, яка пов’язана з Україною.
Є умовно одна вимога, яка пов’язана якимось чином із Україною. Це компенсація місцевим фермерам за минулий рік, пов'язана з ситуацією в Україні. На жаль, останні кілька місяців є така тенденція. Вимагаєш щось від свого уряду, а блокуєш кордон з Україною
Але, за його словами, уряд Румунії активно спілкується з мітингувальниками і вже досягнуто фактично згоди по всіх вимогах.
Нагадаємо
Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на румунсько-українському кордоні 18 січня було заблоковано для вантажівок технікою румунських фермерів. Це вже третій заблокований пункт пропуску на кордоні Румунії з Україною.