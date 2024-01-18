Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский

Румынские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, имеют около 14 требований к своему правительству. Также митингующие имеют одно требование, которое связано с Украиной. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, передает УНН.

Детали

Как отметил Сольский, румынские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, имеют около 14 требований.

Фактически все - это внутренние требования (к правительству Румынии - ред.). Это связано с определенными компенсациями, определенными изменениями правил относительно разного рода проверок, дотациями внутри страны и т.д. - сказал Сольский.

Он добавил, что у румынских фермеров есть и требование, которое связано с Украиной.

Есть условно одно требование, которое связано каким-то образом с Украиной. Это компенсация местным фермерам за прошлый год, связанная с ситуацией в Украине. К сожалению, последние несколько месяцев есть такая тенденция. Требуешь что-то от своего правительства, а блокируешь границу с Украиной - отметил министр.

Но, по его словам, правительство Румынии активно общается с митингующими и уже достигнуто фактически согласие по всем требованиям.

Напомним,

Пункт пропуска "Халмеу-Дяково" на румынско-украинской границе 18 января был заблокирован для грузовиков техникой румынских фермеров. Это уже третий заблокированный пункт пропуска на границе Румынии с Украиной.