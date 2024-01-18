Блокаду вантажівок на кордоні з Румунією розширили на три пункти пропуску
Київ • УНН
Румунські фермери використовують важку техніку для блокування пункту пропуску "Халмеу-Дякове" на румунсько-українському кордоні, що робить його третім заблокованим пунктом пропуску на даний момент. Тривалість блокади невідома.
Пункт пропуску "Халмеу-Дякове" на румунсько-українському заблоковано для вантажівок технікою румунських фермерів. Це вже третій заблокований пункт пропуску на кордоні Румунії з Україною. Про це повідомили у Держмитслужбі у четвер, пише УНН.
Деталі
"Станом на сьогоднішній ранок, 18 січня, румунська сторона поінформувала, що перед міжнародним пунктом пропуску "Халмеу-Дякове" фермери перекрили рух вантажних транспортних засобів. Блокування здійснюється великою сільськогосподарською технікою", - ідеться у повідомленні.
Рух на виїзд з України вантажівок, як повідомляється, тимчасово призупинено з метою недопущення блокування проїзду легкових авто. Терміни проведення блокування наразі не відомі.
Зараз на виїзд з України очікують близько 10 вантажівок, а в єЧерзі – 607 т/з. За минулу добу оформлено та пропущено: на виїзд з України – 138 т/з, на в’їзд – 105 т/з, зазначили у митній службі.
Доповнення
Румунські фермери заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на румунсько-українському кордоні 15 січня.
Блокада на кордоні з Румунією: лише одиниці вантажівок перетинають кордон18.01.24, 08:49 • 103585 переглядiв