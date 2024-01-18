Блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска

Пункт пропуска "Халмеу-Дяково" на румынско-украинской границе заблокирован для грузовиков техникой румынских фермеров. Это уже третий заблокированный пункт пропуска на границе Румынии с Украиной. Об этом сообщили в Гостаможслужбе в четверг, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 января, румынская сторона проинформировала, что перед международным пунктом пропуска "Халмеу-Дяково" фермеры перекрыли движение грузовых транспортных средств. Блокировка осуществляется большой сельскохозяйственной техникой", - говорится в сообщении.

Движение на выезд из Украины грузовиков, как сообщается, временно приостановлено с целью недопущения блокирования проезда легковых автомобилей. Сроки проведения блокировки пока не известны.

Сейчас на выезд из Украины ожидают около 10 грузовиков, а в "єЧерга" - 607 т/с. За минувшие сутки оформлено и пропущено: на выезд из Украины - 138 т/с, на въезд - 105 т/с, отметили в таможенной службе.

Дополнение

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на румынско-украинской границе 15 января.

Блокада на границе с Румынией: лишь единицы грузовиков пересекают границу