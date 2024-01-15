Рух вантажівок через акцію фермерів знову заблоковано на двох пунктах пропуску з Румунії - прикордонники

На румунському-українсько кордоні заблоковано рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" через відновлення протесту фермерами, повідомили у понеділок у Держприкордонслужбі, пише УНН.

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"Рух вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" заблоковано. Близько 12:00 фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску "Сірет", який знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Також почалося блокування румунського пункту пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського – "Красноїльськ", - ідеться у повідомленні ДПСУ у Telegram.

Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску, як зазначається, оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України.

Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет" - ДПСУ