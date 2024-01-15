Движение грузовиков из-за акции фермеров снова заблокировано на двух пунктах пропуска из Румынии - пограничники

На румынско-украинской границе заблокировано движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" из-за возобновления протеста фермерами, сообщили в понедельник в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Движение грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" заблокировано. Около 12:00 фермеры возобновили блокирование движения грузовых автомобилей в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Также началось блокирование румынского пункта пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского - "Красноильск", - говорится в сообщении ГПСУ в Telegram.

Другие виды транспорта, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска, как отмечается, оформляются установленным порядком как на въезд, так и выезд из Украины.

Румынские фермеры снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет" - ГПСУ