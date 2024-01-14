Румынские фермеры снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет" - ГПСУ

На территории Румынии фермеры снова блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Около 14.00 от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокирования румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Сирет", который находится напротив украинского пункта пропуска "Порубное" - резюмировали в ГПСУ.

Отмечается также, что оформление всех видов транспортных средств, а также пешеходов на выезд из Украины осуществляется установленным порядком.

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Дополнение

В Госпогранслужбе заявили, что вчера подобное блокирование движения на территории Румынии продолжалось 6 часов.

Напомним,

Вчера, 13 января, румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Порубное-Сирет". В то же время пропуск автобусов и легкового транспорта осуществлялся беспрепятственно.

Впоследствии, в ГПСУ сообщили, что блокирование движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубное-Сирет" на территории Румынии прекращено.