Румунські фермери заблокували рух вантажівок через ПП "Сірет"
Київ • УНН
Румунські фермери блокують КПП "Сірет", порушуючи рух вантажівок; легкові автомобілі та автобуси проїжджають у звичайному режимі.
На території Румунії фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках,
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Повідомляється, що зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.
Зазначається, що пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі.
Нагадаємо
6 січня польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".