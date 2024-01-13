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Румунські фермери заблокували рух вантажівок через ПП "Сірет"

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через ПП "Сірет"

Київ • УНН

 • 34312 перегляди

Румунські фермери блокують КПП "Сірет", порушуючи рух вантажівок; легкові автомобілі та автобуси проїжджають у звичайному режимі.

На території Румунії фермери та аграрії розпочали блокувати рух вантажівок через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського пункту пропуску "Порубне". Про це УНН повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається. На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.

Зазначається, що пропуск легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється у звичайному режимі.

Нагадаємо

 6 січня польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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