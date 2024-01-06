Рух вантажівок відновлено: польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині"

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску Медика – Шегині, рух вантажівок відновлено, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску Медика – Шегині - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок, резюмували у ДПСУ.

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