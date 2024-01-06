Рух вантажівок відновлено: польські фермери розблокували пункт пропуску "Медика-Шегині"
Київ • УНН
Польські фермери припинили блокаду пункту пропуску Медика-Шегині. Рух вантажівок відновлено, в черзі стоять 650 вантажівок.
Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску Медика – Шегині, рух вантажівок відновлено, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща сьогодні о 21:00 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску Медика – Шегині
За даними прикордонників, оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.
На даний час на вʼїзд в Україну перед ППр "Медика – Шегині" очікують 650 вантажівок, резюмували у ДПСУ.
Кордон з Україною розблокують: уряд Польщі домовився з фермерами06.01.24, 20:05 • 60025 переглядiв