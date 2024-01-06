Движение грузовиков восстановлено: польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Медика-Шегини"

Польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска Медыка - Шегини, движение грузовиков восстановлено, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша сегодня в 21:00 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска Медика - Шегини - говорится в сообщении.

По данным пограничников, оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время на въезд в Украину перед ППр "Медика - Шегини" ожидают 650 грузовиков, резюмировали в ГПСУ.

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