Границу с Украиной разблокируют: правительство Польши договорилось с фермерами

Польские фермеры прекратили забастовку и разблокируют пункт пропуска "Медика-Шегини". Об этом сообщила воевода Подкарпатского воеводства Тереза Кубас-Гуль, передает УНН со ссылкой на Polsat news.

По данным издания, чиновники и митингующие подписали соглашение о снятии блокады.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский пообещал удовлетворить все требования аграриев. Требования включали запуск субсидий на кукурузу в размере 1 млн злотых, увеличение кредитования на ликвидные займы на 2,5 млрд злотых и сохранение уровня сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно

"После подписания соглашения протест на пункте пропуска в Медыке приостанавливается на период, необходимый для внедрения правовых и уведомительных изменений, и на время, необходимое для внедрения дополнительных изменений", - говорится в соглашении.

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Премьер Туск заявил, что Польша близка к тому, чтобы прекратить блокаду границы с Украиной.