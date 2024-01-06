Кордон з Україною розблокують: уряд Польщі домовився з фермерами

Польські фермери припинили страйк і розблокують пункт пропуску "Медика-Шегині". Про це повідомила воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Гуль, передає УНН із посиланням на Polsat news.

За даними видання, чиновники та мітингувальники підписали порозуміння про зняття блокади.

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський пообіцяв задовольнити всі вимоги аграріїв. Вимоги включали запуск субсидій на кукурудзу в розмірі 1 млн злотих, збільшення кредитування на ліквідні позики на 2,5 млрд злотих і збереження рівня сільськогосподарського податку на рівні 2023 року.

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"Після підписання угоди протест на пункті пропуску в Медиці призупиняється на період, необхідний для впровадження правових та повідомлювальних змін, і на час, необхідний для впровадження додаткових змін", – йдеться в угоді.

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