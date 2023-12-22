Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  150771 просмотра

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россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  142059 просмотра

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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21 декабря  •  131617 просмотра

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Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120661 просмотра

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Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.

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