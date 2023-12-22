Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно

Минвосстановление совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы, передает УНН.

Детали

Сегодня состоялась встреча заместителей министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и Юрия Васькова с новоназначенным заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганкарсом.

Ключевой результат встречи - согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующий этап - переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих. Вопрос изменений в текущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок не обсуждается - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в Министерстве восстановления Украины приветствовали желание диалога правительства Польши для разблокирования границы и готовность работать над решениями, которые будут способствовать свободному движению экспорта и импорта через границу.

Блокада на границе с Польшей: в очереди застряли 3,9 тыс. грузовиков

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех.

11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".

Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.