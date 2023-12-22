Украина и Польша согласовали план действий для разблокирования границы: что известно
Заместители министров инфраструктуры Украины и Польши согласовали общие позиции по разблокированию перегруженной границы, а также запланировали дальнейшие переговоры с протестующими. Они работают над решениями для облегчения трансграничного движения без изменения действующего транспортного соглашения.
Безопасная новогодняя елка: в МВД напомнили правила
Министерство внутренних дел Украины призвало граждан соблюдать правила безопасности при установке новогодних елок, в частности, использовать устойчивую основу, избегать настоящих свечей и присматривать за детьми, когда те возле елок.
Силы обороны получили все 10 000 FPV-дронов из Операции "Єдність", на которую донатил Favbet
Сбор средств в рамках Операции "Єдність" стартовал в августе. Его организовали UNITED24 вместе с Фондом "Повернись живим" и monobank. Один из крупнейших корпоративных донатов внесла компания Favbet – 10 млн грн.
В Эстонии не будут помогать Киеву с мобилизацией украинцев на своей территории
Правительство Эстонии не будет заставлять проживающих на территории страны украинских мужчин возвращаться в Украину для службы в ВСУ.
Глава МИД Польши заявил о подготовке визита Туска в Украину
Предстоящий визит премьер-министра Польши Туска в Украину имеет целью усилить военную производственную поддержку украинских вооруженных сил, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
Зенитные установки Gepard, БПЛА и боеприпасы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия направила Украине новый пакет военной помощи, включающий три зенитных комплекса "Гепард", 30 240 боеприпасов, беспилотные летательные аппараты и транспортные средства для усиления возможностей Украины в сфере безопасности.
Благодаря украинским военным, КНИИСЭ и другим учреждениям пополнилась база иностранных компонентов в оружии, которым рф атакует Украину - НАПК
Портал НАПК "Война и санкции" теперь содержит более 2600 иностранных компонентов, используемых в российском и иранском вооружении, которым враг атакует Украину.
Правительство продлило упрощенный порядок финансирования безопасности и обороны
Правительство Украины продлило упрощенные процедуры финансирования сектора безопасности и обороны в условиях военного положения, что позволит вносить изменения в бюджет на 2024 год при необходимости. Процесс также предусматривает минимизацию документации для защиты конфиденциальной информации.
В Одесской области зафиксировали сразу три группы вражеских дронов
Воздушные силы обнаружили три группы беспилотников в Одесской области, которые двигались со стороны Черного моря. Власти призвали жителей оставаться в укрытиях из-за потенциальной угрозы.
Поврежденные дома и линии электропередач: россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией
российские войска обстреляли Никополь и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, что привело к повреждению инфраструктуры.