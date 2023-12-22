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Блокада на границе с Польшей: в очереди застряли 3,9 тыс. грузовиков

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 08:15  •  8389 просмотра

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Блокада польских перевозчиков привела к тому, что на границе с Украиной в очереди стоят 3,9 тысячи грузовиков. Наибольшее скопление грузовиков наблюдается на пункте пропуска "Ягодин", где ожидают около 1 700 грузовиков.

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на сегодня находится 3,9 тыс. грузовиков. Об этом сообщил в пятницу в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Блокировка продолжается. Сейчас заблокированы четыре направления - "Ягодин", "Краковец", "Рава-Русская" и "Шегини". По состоянию на утро сегодня в очередях на территории Польши в сторону Украины, по информации, которую мы имеем от польских коллег, находится 3 900 грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив ПП "Ягодин", где-то более 1700 грузовиков

- рассказал Демченко.

По его словам, наименьшее движение происходит на самом большом инфраструктурном направлении - пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск".

"За вчера там пересекло границу около 170 грузовиков в обе стороны, из которых только около 30 грузовиков в направлении Польши", - сказал Демченко.

Дополнение

Польские перевозчики с 6 ноября блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, сначала - в трех пунктах пропуска, а затем - в четырех.

11 декабря польские перевозчики разблокировали пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". А 18 декабря снова заблокировали проезд грузовиков через "Дорогуск-Ягодин".

Среди требований польских перевозчиков - возвращение разрешений для украинских водителей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Блокада на кордоні з Польщею: у черзі застрягли 3,9 тис. вантажівок
Blockade on the border with Poland: 3.9 thousand trucks stuck in the queue
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Блокада на границе с Польшей: в очереди застряли 3,9 тыс. грузовиков

Блокада польских перевозчиков привела к тому, что на границе с Украиной в очереди стоят 3,9 тысячи грузовиков. Наибольшее скопление грузовиков наблюдается на пункте пропуска "Ягодин", где ожидают около 1 700 грузовиков.

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