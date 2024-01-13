Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"
Киев • УНН
Румынские фермеры блокируют КПП "Сирет", нарушая движение грузовиков; легковые автомобили и автобусы проезжают в обычном режиме.
На территории Румынии фермеры и аграрии начали блокировать движение грузовиков через международный автомобильный пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского пункта пропуска "Порубное". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Осложнение движения может быть в обоих направлениях,
Детали
Сообщается, что сейчас значительной очереди из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.
Отмечается, что пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.
Напомним
6 января польские фермеры завершили блокирование перед пунктом пропуска "Медика - Шегини".
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"
Румынские фермеры блокируют КПП "Сирет", нарушая движение грузовиков; легковые автомобили и автобусы проезжают в обычном режиме.
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