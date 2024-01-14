Румунські фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет" - ДПСУ
Київ • УНН
Румунські фермери відновили блокування руху вантажівок на пункті пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне".
На території Румунії фермери знову блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
Деталі
Близько 14.00 від представників прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів у напрямку пункту пропуску "Сірет", що знаходиться навпроти українського пункту пропуску "Порубне"
Зазначається також, що оформлення всіх видів транспортних засобів, а також пішоходів на виїзд з України здійснюється встановленим порядком.
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У Держприкордонслужб заявили, що вчора подібне блокування руху на території Румунії тривало 6 годин.
Нагадаємо
Вчора, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет". Водночас пропуск автобусів та легкового транспорту здійснювався безперешкодно.
Згодом, у ДПСУ повідомили, що блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.