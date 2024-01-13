Блокування руху через «Порубне-Сірет» на україно-румунському кордоні – припинено

Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

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Сьогодні, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Водночас пропуск автобусів та легкового транспорту здійснювався безперешкодно.

Акції протесту фермерів у Румунії тривають вже кілька днів. Протестувальники, зокрема, вимагали безкоштовне пальне та відміну техогляду для аграрної техніки, поліпшення кредитування. Однією з вимог є також заборона ввезення зерна з України.