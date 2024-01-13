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Блокування руху через «Порубне-Сірет» на україно-румунському кордоні – припинено

Київ • УНН

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Рух вантажівок через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет" відновився після блокади румунських фермерів.

Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України, передає УНН. Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Нагадаємо

Сьогодні, 13 січня, румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Водночас пропуск автобусів та легкового транспорту здійснювався безперешкодно.

Акції протесту фермерів у Румунії тривають вже кілька днів. Протестувальники, зокрема, вимагали безкоштовне пальне та відміну техогляду для аграрної техніки, поліпшення кредитування. Однією з вимог є також заборона ввезення зерна з України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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